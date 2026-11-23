Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
23.11.2026 14:36:07
Novartis Says Twice-Yearly Leqvio Cuts Cardiovascular Events
This article Novartis Says Twice-Yearly Leqvio Cuts Cardiovascular Events originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
06:00
|Novartis rejects AI industry hopes to cure cancer in five to 10 years (Financial Times)
|
20.11.26
|SIX-Handel SMI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|SIX-Handel So entwickelt sich der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|139,20
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.