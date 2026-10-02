Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
|
02.10.2026 19:04:34
Novartis Signs Deal With Abogen For MRNA Therapies
(RTTNews) - Swiss pharmaceutical company Novartis AG (NVS) announced it has entered into a licensing and option agreement with China-based Abogen Biosciences to develop mRNA-encoded therapies, including an exclusive worldwide licence to Abogen's lead asset, ABO2203.
The deal includes a $575 million upfront payment, while Abogen could receive up to approximately $7.2 billion in milestone payments if all options are exercised and development, regulatory and commercial milestones are achieved. Potential royalties on future product sales are also included.
ABO2203 is an mRNA-encoded CD19xCD3 T-cell engager designed to direct the body to produce the therapy in vivo and deplete B cells. Abogen has previously reported early clinical data for ABO2203 in relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma, while the company describes it as the first mRNA-encoded T-cell engager to enter clinical evaluation for autoimmune diseases.
Novartis will also have exclusive options to license additional programmes developed using Abogen's RNA platform. The agreement remains subject to customary closing conditions, including regulatory clearances.
NVS is currently trading at $140.28 down $0.78 or 0.55 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)
|
17.09.26
|Studienflop nach Studienflop: Novartis gerät mit Pipeline unter Druck - Aktie trotzdem im Plus (Dow Jones)
|
08.09.26
|Novartis-Aktie deutlich leichter: Neuromuskulärer Wirkstoff verfehlt Ziel in Phase-III-Studie (finanzen.at)
|
07.09.26
|Rückschlag für Novartis bei Cholesterin-Studie - Aktie deutlich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Novartis-Aktie im Plus: Pharmakonzern pausiert Studien wegen Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Arznei erreicht (Dow Jones)
|
06.07.26
|Novartis-Aktie kaum verändert: Konzern schließt Milliarden-Akquisition von Myricx Bio ab (finanzen.at)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Novartis AG (Spons. ADRS)
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|125,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.