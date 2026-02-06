Novartis stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Novartis äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 13,33 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 13,06 Milliarden USD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,25 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,99 Prozent auf 54,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 50,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at