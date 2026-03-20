Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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20.03.2026 15:52:34
Novartis Strikes $3 Billion Deal For Next-Gen Breast Cancer Drug
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Nachrichten zu Novartis AG
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20.03.26
|Press Release: Novartis agrees to acquire a pan-mutant-selective PI3KALPHA> inhibitor, strengthening its breast cancer pipeline (Dow Jones)
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18.03.26
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