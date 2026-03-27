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27.03.2026 07:59:42

Novartis übernimmt Biotech Excellergy für bis zu 2 Mrd Dollar

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verstärkt sein Immunologie-Portfolio mit der Übernahme von Excellergy für bis zu 2 Milliarden US-Dollar. Das Biotech-Unternehmen ist auf Behandlungen von Lebensmittelallergien und anderen Krankheiten spezialisiert. Novartis teilt mit, der Medikamentenkandidat von Excellergy in frühen klinischen Studien habe das Potenzial, das bestehende Allergie-Portfolio des Konzerns zu ergänzen.

In der vergangenen Woche hatte Novartis den Kauf eines Brustkrebs-Medikamentenkandidaten von Synnovation Therapeutics für bis zu 3 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Der Pharmakonzern setzt verstärkt auf Zukäufe, um seine Pipeline zu füllen und bevorstehende Patentabläufe abzufedern.

Das wichtigste Medikament im Portfolio von Excellergy ist ein sogenannter Anti-IgE-Antikörper. Laut Novartis bietet das Medikament einen differenzierten Mechanismus, der - sofern er klinisch bestätigt wird - eine schnellere Symptomlinderung, eine stärkere Krankheitskontrolle und eine bequemere Dosierung bei Lebensmittelallergien, Nesselsucht, allergischem Asthma und anderen Erkrankungen ermöglichen könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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