Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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06.07.2026 17:34:51
Novartis übernimmt Spezialisten für Krebsmedikamente
Das Unternehmen Myricx Bio wechselt für bis zu 1,5 Milliarden Dollar den Besitzer. Novarits will damit seine Pipeline für Krebsmedikamente stärkenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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