Novartis überrascht mit guten Quartalszahlen - Ausblick bestätigt

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres Umsatz und Gewinn gesteigert. Vor allem das überraschend starke Umsatzwachstum kommt an der Börse gut an. Nachdem der Konzern auch noch den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt hat, gehört die Aktie zu den Tagesgewinnern.