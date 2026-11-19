Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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19.11.2026 16:34:56
Novartis Unveils Mid-Term Financial Guidance Backed by 35+ Potentially Submission-Enabling Pipeline Readouts
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Nachrichten zu Novartis AG
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Analysen zu Novartis AG
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|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
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|Novartis AG
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