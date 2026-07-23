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23.07.2026 06:31:29
Novartis verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Novartis ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Novartis die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,39 Milliarden CHF – eine Minderung von 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,62 Milliarden CHF eingefahren.
Experten hatten einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 14,11 Milliarden USD erwartet.
Redaktion finanzen.at
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