Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
27.10.2025 07:26:39
Novartis will US-Biotech Avidity Biosciences für 12 Mrd USD übernehmen
Von Dylan Tokar und Peter Loftus
DOW JONES--Novartis will den US-Biotech-Konzern Avidity Biosciences für 12 Milliarden US-Dollar übernehmen, um seine langfristige Ausrichtung auf die Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen weiter zu stärken. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung getroffen, im Rahmen derer die Adivity-Aktionäre 72 Dollar pro Aktie erhalten sollen, eine Prämie von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Von der Übernahme ausgeschlossen ist eine Tochtergesellschaft von Avidity, die sich auf die Entwicklung von Therapien für Herzkrankheiten im Frühstadium konzentriert.
Avidity mit Sitz in San Diego entwickelt Medikamente auf Genbasis, die eine neue, als Antikörper-Oligonukleotid-Konjugate (AOCs) bekannte Technologie nutzen, um die RNA-Therapien zu den Muskeln zu transportieren. Das Unternehmen entwickelt auf der Grundlage dieser Technologie experimentelle Arzneimittel zur Behandlung von Formen der Muskeldystrophie. Der Markt für deren Behandlung hat ein Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Laut Avidity verspricht die Technologie, mit RNA-Therapien Körperregionen zu erreichen, die mit älteren Medikamentenklassen nicht oder nur schwer erreicht werden konnten.
"Das Team von Avidity hat robuste Programme mit branchenführender Bereitstellung von RNA-Therapeutika für Muskelgewebe entwickelt. Wir freuen uns darauf, diese Programme weiterzuentwickeln, um den Verlauf von Krankheiten für Patienten entscheidend zu verändern", sagte Novartis-CEO Vas Narasimhan laut der Mitteilung.
Die Übernahme werde das Portfolio und die Pipeline von Novartis im Bereich der Behandlung genetischer Muskelkrankheiten ergänzen, teilte der Konzern weiter mit. Der Konzern will seine Forschungsaktivitäten im Bereich der Neurowissenschaften erweitern. Analysten rechnen mit einem wachsenden Markt für neue Medikamente zur Behandlung neurologischer Erkrankungen.
Die Akquisition folgt auf eine im September getroffene Vereinbarung über den Kauf des US-Biopharmaunternehmens Tourmaline Bio für 1,4 Milliarden Dollar, mit der Novartis nach eigenen Angaben das zielgerichtete Therapeutikum Pacibekitug von Tourmaline in seine kardiovaskuläre Medikamentenpipeline aufnehmen wird.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2025 02:26 ET (06:26 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Avidity Biosciences Inc Registered Shs
|69,93
|-0,10%
|Novartis AG
|105,85
|-1,07%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|105,00
|-0,47%