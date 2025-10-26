Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
26.10.2025 19:09:38
Novartis will US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen
BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will den US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen. Pro Aktie sollen 72 Dollar bezahlt werden, wie das schweizerische Unternehmen am Sonntag mitteilte. Mit der Übernahme werde das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) in den Jahren 2024 bis 2029 von fünf auf sechs Prozent steigen. Mit einem Abschluss der Transaktion rechnen die beiden Unternehmen in der ersten Hälfte des kommenden Jahres./he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
19:09
|Novartis will US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen (dpa-AFX)
|
17:37
|Novartis to buy Avidity Biosciences for $12bn (Financial Times)
|
25.10.25
|Press Release: Novartis showcases significant -2- (Dow Jones)
|
25.10.25
|Press Release: Novartis showcases significant immunology advancements in ACR congress with new data in complex autoimmune diseases (Dow Jones)
|
24.10.25
|Börse Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
23.10.25
|Verluste in Zürich: SMI notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
22.10.25
|Novartis-Aktie etwas fester: Cosentyx erzielt Zielerreichung bei Polymyalgia rheumatica (Dow Jones)
|
22.10.25
|Press Release: Novartis Cosentyx(R) meets primary -2- (Dow Jones)
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|112,10
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen wenig bewegt ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kam ebenso nicht vom Fleck. An der Wall Street ging es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.