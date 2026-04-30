Novartis zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Novartis hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,83 USD je Aktie vermeldet.

Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,17 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at