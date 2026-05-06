NOVATEK MICROELECTRONICS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NOVATEK MICROELECTRONICS hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,19 TWD. Im Vorjahresviertel waren 8,65 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,66 Prozent auf 23,15 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 27,12 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at