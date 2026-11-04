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04.11.2026 06:31:28
NOVATEK MICROELECTRONICS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NOVATEK MICROELECTRONICS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,99 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,01 TWD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,03 Prozent auf 30,97 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,57 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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