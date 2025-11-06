NOVATEK MICROELECTRONICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NOVATEK MICROELECTRONICS stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,01 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 8,64 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,82 Prozent auf 24,57 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 27,87 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at