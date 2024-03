Novaturas presented 2023 four quarters unaudited results

On February 28th 2024 at 9:00 AM CEO of AB "Novaturas” Kristijonas Kaikaris and CFO Vygantas Reifonas for investors presented Company’s consolidated financial results for four quarters of 2023.

Financial indicators Eur‘000

Financial indicators 12 M 2023 12 M 2022 12 M 2021 Revenue 208.553 196.676 108.995 Gross profit 26.853 19.088 13.489 EBITDA 5.518 694 2.820 Net profit (loss) 3.685 (605) 1.176

Link to webinar record:

https://youtu.be/aCvilMAVvzs

CFO

Vygantas Reifonas

+370 687 21603

Attachment