Novavax: Corona-Impfstoff - Israel schlägt zu

Mit dem Corona -Vakzin aus dem Hause Novavax steht inzwischen in vielen Regionen beziehungsweise Ländern dieser Welt ein proteinbasierter Impfstoff im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung. Auch in Israel stößt die Alternative zu mRNA- und Vektor-Impfstoffen mit dem Handelsnamen Nuvaxovid offenbar auf ein großes Interesse.Wie Reuters im Bezug auf das Gesundheitsministeriums des Landes berichtet, will Israel fünf Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Novavax ordern. Die Impfstoffe sollen demnach in den kommenden Monaten in Israel eintreffen, sofern die behördliche Genehmigung vorliege, so die Nachrichtenagentur.Finanzielle Details der Vereinbarung, die die Option auf weitere fünf Millionen Dosen beinhalte, wurden nicht kommuniziert. Zwar liegt in Israel die Zulassung für Novavax noch nicht vor, dafür in vielen anderen Ländern wie Indien, Indonesien und den EU-Staaten.