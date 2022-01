Novavax: Es geht los

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der proteinbasierte Corona-Impfstoff von Novavax , bekannt unter dem Handelsnamen Nuvaxovid, könnte in wenigen Wochen auch in Deutschland verabreicht werden. Laut den neuen Corona-Beschlüssen der Bund- und Länderrunde soll das Vakzin ab Ende Februar zur Verfügung stehen. In Rheinland-Pfalz ist die Nachfrage bereits bezifferbar.Wie der SWR am Montag berichtet hat, registrierten sich 5.000 Menschen bis 14 Uhr über das Impfportal des Landes für das Novavax-Vakzin. Das teilte demnach die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, mit. Die erste Charge mit Novaxovid-Dosen (1,75 Millionen Stück) sollen laut dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ab dem 21. Februar zur Verfügung stehen.Nuvaxovid könnte gerade für die Menschen interessant sein, die eine Impfung mit einem mRNA- oder Vektorimpfstoff ablehnen. Eine weitere Alternative steht mit dem Totimpfstoff von Valneva in den Startlöchern – eine Zulassung für dieses Vakzin liegt allerdings noch nicht vor.