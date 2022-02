Novavax: Grünes Licht von der Stiko - Aktie gibt wieder Gas

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Novavax präsentiert sich am heutigen Freitag sehr stark. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es am frühen Nachmittag 3,8 Prozent nach oben auf 80,46 Euro. Am Donnerstag erhielt der Corona-Impfstoff von Novavax eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).Neben den meistgenutzten Corona-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna rückt in Deutschland der Einsatz des Impfstoffs von Novavax näher. Die für Impfempfehlungen zuständige Ständige Impfkommission (Stiko) befürwortet nun die Anwendung auch dieses Präparats, wie sie am Donnerstag mitteilte.Der Impfstoff von Novavax ist bereits seit Ende Dezember in der EU zugelassen und darf damit genutzt werden. Viele Ärzte richten sich aber nach den Empfehlungen der Stiko, zudem hat Deutschland noch keine Lieferungen erhalten. Bei der Stiko heißt es nun, der Impfstoff solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen bei volljährigen Menschen eingesetzt werden. Für Schwangere und Stillende werde der Impfstoff aktuell jedoch nicht empfohlen.Mit Novavax-Impfungen kann voraussichtlich ab Ende des Monats begonnen werden. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet mit der ersten Lieferung in der Woche ab dem 21. Februar. Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich dafür ausgesprochen, das Präparat zunächst ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen anzubieten, weil dort ab Mitte März die Impfpflicht greifen soll. Novavax könnte eine Alternative für diejenigen sein, die Vorbehalte gegen die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna haben.(Mit Material von dpa-AFX)