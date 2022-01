Novavax: Nächste Zulassung - Aktie startet Rebound

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Abverkauf bei Impfstoff-Aktien betrifft auch das Papier von Novavax . Sämtliche positive Neuigkeiten der letzten Wochen sind regelrecht verpufft. Am Donnerstag startet der Wert abermals einen Rebound – Rückenwind verleiht eine weitere Zulassung für das Corona-Vakzin des amerikanischen Unternehmens.So erteilte nun auch die australische Zulassungsbehörde grünes Licht für Novaxovid (NVX-CoV2373). Australien habe in den klinischen Studien der Phasen 1 und 2, die Novavax zur Entwicklung von Nuvaxovid durchgeführt habe, eine zentrale Rolle gespielt, so der Impfstoff-Entwickler.Die Amerikaner führen derzeit noch eine Booster-Studie mit einem Kombi-Impfstoff gegen die saisonale Grippe und Covid-19 in Down Under durch. Insgesamt haben demnach bereits fast 1.500 Australier an klinischen Studien aus dem Hause Novavax teilgenommen.