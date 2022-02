Novavax: Zulassungsantrag bei FDA eingereicht - Rebound läuft

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Ende Januar hat es Novavax geschafft: Der US-Impfstoff-Entwickler konnte endlich bei der US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag auf Notfall-Zulassung (EUA) für das Corona-Vakzin NVX-CoV2373 stellen. Im freundlichen Gesamtmarkt startete die Aktie am Montag einen kräftigen Rebound und legte prozentual zweistellig zu.Der Antrag auf EUA basiere auf der Gesamtheit der präklinischen, klinischen und herstellungsbezogenen (CMC) Daten, die der Behörde vorgelegt wurden, einschließlich der Ergebnisse zweier großer klinischer Zulassungsstudien, so Novavax. Im Rahmen der Studien konnte das Unternehmen eine Gesamtwirksamkeit von etwa 90 Prozent erzielen.In der EU und anderen ausgewählten Ländern wie Indien oder Indonesien, liegt die Zulassung für das Vakzin bereits vor. In Deutschland sollte der proteinbasierte Impfstoff in einigen Wochen ebenfalls verimpft werden.