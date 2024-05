Novavax-Aktie mehr als veroppelt sich: Quartalsergebnis und Milliardendeal mit Sanofi beflügeln Novavax

• Novavax steigert Umsatz und reduziert Verlust in Q1• Lizenzvereinbarung mit Sanofi in Milliardenwert• Warnung vor "Geschäftsrisiko" dürfte wohl aufgehoben werden

Im ersten Quartal 2024 wuchs der Umsatz bei Novavax auf 94 Millionen US-Dollar, nach nur 81 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresviertel. Außerdem hat sich der Nettoverlust halbiert, von 294 Millionen auf inzwischen nur noch 148 Millionen US-Dollar. Zu der Verlusteindämmung hat unter anderem beigetragen, dass die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf 93 Millionen US-Dollar reduziert wurden, verglichen mit 247 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023. So wurden etwa die Ausgaben für die Herstellung und die klinische Forschung gesenkt.

"Ich bin stolz auf den Fortschritt unseres Unternehmens in diesem Quartal, während wir weiterhin unseren COVID-19-Impfstoff für die bevorstehende Impfsaison 2024-2025 vorantreiben und die Einführung unseres Phase-3-CIC und des eigenständigen Influenza-Programms für die zweite Jahreshälfte dieses Jahres planen", kommentierte John C. Jacobs , Präsident und Chief Executive Officer von Novavax.

Kooperation mit Sanofi

Ferner wurde mitgeteilt, dass ein co-exklusives 1,4 Milliarden schweres Lizenzabkommen mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi unterzeichnet wurde, um den COVID-Impfstoff von Novavax ab dem nächsten Jahr gemeinsam zu vermarkten und Kombinationsimpfungen unter anderem gegen das Coronavirus und die Grippe zu entwickeln.

Wie Novavax in einer Pressemitteilung erklärte, stärkt diese Vereinbarung die eigene Bilanz sowie die Cashflow-Position. Zudem ermögliche sie es Novavax, sich stärker auf Forschung und Entwicklung sowie die Erweiterung des Portfolios zu konzentrieren, um das Wachstum zu beschleunigen und langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Große Bedeutung für Novavax

Im Gegenzug für diese Lizenzen zahlt Sanofi an Novavax eine Vorauszahlung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, sowie zusätzlich bis zu 700 Millionen US-Dollar für erreichte Meilensteine in der Entwicklung, Zulassung und Markteinführung. Außerdem wird Sanofi eine Beteiligung von weniger als fünf Prozent an Novavax erwerben. Zum Vergleich: die gesamte Marktkapitalisierung von Novavax beläuft sich derzeit auf gerade einmal 627,6 Millionen US-Dollar.

Wie Jacobs zudem in einem Interview mit dem US-Sender "CNBC" erklärte, werde es dieses Abkommen Novavax ermöglichen, seine Warnung vor einem "fortbestehenden Geschäftsrisiko" aufzuheben, die erstmals im Februar 2023 aufgrund von Zweifeln an seiner Betriebsfähigkeit herausgegeben wurde.

So reagiert die Novavax-Aktie

Anleger reagierten euphorisch auf diese Neuigkeiten und schickten die an der NASDAQ gelistete Novavax-Aktie steil nach oben. Im offiziellen Handel geht es zeitweise um enorme 121,36 Prozent auf 9,90 Dollar aufwärts.

Redaktion finanzen.at