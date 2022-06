Novavax-Aktie vorbörslich mit Kurssprung: FDA-Beratergremium empfiehlt Notfallzulassung für Corona-Impfstoff

Dafür sprachen sich die Mitglieder des Gremiums am Dienstag nach stundenlanger Diskussion einstimmig aus. Das Abstimmungsergebnis ist für die FDA nicht bindend, meist folgt die Behörde aber der Einschätzung der Berater. Auch die Arzneimittelbehörde CDC muss sich dem noch anschließen. Eine Notfallzulassung für das Präparat könnte dann in den kommenden Tagen erfolgen.

Der Impfstoff, von dem zwei Dosen notwendig sind, ist in Deutschland bereits seit Ende Februar verfügbar. Er basiert auf einem klassischeren Verfahren als die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna, weswegen er als mögliche Alternative für Menschen angesehen wird, die diese skeptisch sehen.

So reagiert die Novavax-Aktie

Papiere von Novavax sind am Mittwoch nach einem positiven Votum der FDA-Berater sehr gefragt. Die Anteilsscheine des Impfstoffherstellers springen an der NASDAQ vorbörslich zeitweise um 19,58 Prozent auf 56,85 US-Dollar an. Sie landeten damit erstmals seit Ende 2021 wieder über der 50-Tage-Linie, nachdem sie am Freitag fast wieder am Tiefststand seit zwei Jahren gelandet waren.

WASHINGTON (dpa-AFX)