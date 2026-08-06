Novavax Slips To Loss In Q2 On Reduced Revenue, Cuts FY26 Guidance

(RTTNews) - On Thursday, Novavax, Inc. (NVAX), a biotechnology company, reported a slip to loss in the second quarter, due to lower total revenue generated, compared to the prior year. Further, the company lowered its guidance for fiscal 2026.

Net loss for the second quarter was $53.39 million or $0.32 per share, compared to the income of $106.51 million or $0.62 per share in the same quarter last year.

Combined Research & Development and Administration Expenses, on the other hand, dropped to $97 million from $122.8 million in the prior year.

Adjusted Combined Research & Development and Administration Expenses declined to $74.8 million from $116.4 million last year.

Total revenue for the second quarter dropped to $56.70 million from $239.24 million in the previous year.

Furthermore, the company lowered its 2026 guidance range for combined R&D and SG&A Expenses to $370 million - $410 million from $380 million - $420 million while reiterating its adjusted figures in the range of $310 million - $340 million.

In the pre-market activity on the Nasdaq, the shares were trading 1.30 percent higher at $7.74, after closing Wednesday's trading 0.52 percent up.

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