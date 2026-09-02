Novavax Aktie
WKN DE: A2PKMZ / ISIN: US6700024010
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02.09.2026 14:52:50
Novavax Stock Rises Despite No Confirmed News Behind the Matrix-M Rumor
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|Ausblick: Novavax öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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