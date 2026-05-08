Novavax vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Novavax ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Novavax die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 2,93 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 139,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 79,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 666,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at