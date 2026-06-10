Novelis Aktie
ISIN: CA67000X2059
|
10.06.2026 16:34:45
Novelis Restarts Oswego Hot Mill In New York
(RTTNews) - Aluminium rolling giant Hindalco Industries Limited (HID.F) Wednesday announced that its aluminum solutions provider, Novelis Inc. has restarted its hot mill at Oswego, its New York facility.
With the hot mill operational, the company is working closely with customers to ramp up supply. Further, the aluminum rolling and recycling company is enhancing its operations with the accelerated implementation of a standardized operating system.
Currently, HID.F shares are trading at 6.78 EUR, up 2.74% on the Frankfurt stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novelis Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Novelis Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert: ATX etwas höher -- DAX leichter -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte leicht in Grün. Der deutsche Aktienmarkt tendiert abwärts. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.