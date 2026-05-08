Novita informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novita hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,69 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,93 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,0 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 9,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at