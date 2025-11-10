Novita: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Novita hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,06 PLN gegenüber 2,92 PLN im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 44,6 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novita 53,3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at