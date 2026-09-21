Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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21.09.2026 17:14:40
Novo-Medikament Cagrisema in Studie besser als Lilly-Konkurrenzprodukt
Von Elias Schisgall
DOW JONES--Novo Nordisk hat einen Studienerfolg mit seinem Abnehm- und Typ-2-Diabetesmedikament Cagrisema erzielt. Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, wurde in einer Studie der Phase 3 mit dem Medikament ein größerer Gewichtsverlust erzielt als mit dem Konkurrenzprodukt Zepbound von Eli Lilly.
Cagrisema, eine Kombination aus jeweils 1 Milligramm Cagrilintid und Semaglutid, hat laut Novo bei Patienten mit Typ-2-Diabetes nach 60 Wochen einen Gewichtsverlust von 12,4 Prozent erzielt. Dies steht im Vergleich zu einem Gewichtsverlust von 9,1 Prozent bei Patienten, die eine 5-Milligramm-Dosis Tirzepatid, den Wirkstoff in Zepbound, einnahmen.
In einer separaten Phase-3-Studie führte das Medikament laut Novo Nordisk in Woche 68 bei übergewichtigen oder fettleibigen Erwachsenen zudem zu einem Gewichtsverlust von 21 Prozent im Vergleich zu einem Placebo.
Die Ergebnisse, die auf einer Investorenveranstaltung in London vorgestellt wurden, sind wichtig für Novo Nordisk. Das Unternehmen hatte auf dem boomenden Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion an Boden gegenüber Eli Lilly verloren. Novo hatte zuvor auf der Veranstaltung erklärt, man plane als Teil eines Plans zur Wiederbelebung des Wachstums in den nächsten Jahren die Einführung mehrerer Blockbuster-Medikamente sowie die Expansion in neue Behandlungsbereiche.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 11:14 ET (15:14 GMT)
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