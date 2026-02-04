Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
04.02.2026 16:00:00
Novo Nordisk: Hersteller von Abnehmspritzen sieht mageren Zeiten entgegen
Jahrelang ging es für den Hersteller von Ozempic und Wegovy nur nach oben – doch jetzt schockiert Novo Nordisk die Anleger mit einem düsteren Ausblick. Die Wende bringen soll eine neu eingeführte Pille.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
