Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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11.06.2026 19:34:46

Novo Nordisk Advances Weight-Loss Portfolio With UK Approval Of Wegovy Tablet

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