Novo Nordisk-Aktie auf Kaufzetteln: Milliardeninvestition in Dänemark

Novo Nordisk will umgerechnet 2,13 Milliarden Euro in die Erweiterung einer dänischen Produktionsanlage für pharmazeutische Wirkstoffe investieren.

Damit will der dänische Pharmakonzern laut Mitteilung sein künftiges Portfolio im Bereich schwerer chronischer Krankheiten ausbauen. Die Investition im dänischen Hillerod soll Novo Nordisk unter anderem in die Lage versetzen, eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung künftiger Produkte in der späten klinischen Phase zu spielen.

Die Bauarbeiten haben laut Mitteilung bereits begonnen, die Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe soll voraussichtlich Anfang 2029 beginnen. Novo Nordisk teilte weiter mit, dass ein Teil der Investition, die sich in dänischen Kronen auf 15,9 Milliarden beläuft, in dem Anfang 2023 bekannt gegebenen Investitionsplan in Höhe von 25 Milliarden DKK enthalten ist. Der restliche Betrag soll über die kommenden sechs Jahre investiert werden.

Die Novo Nordisk-Aktie steigt in Kopenhagen zeitweise 1,48 Prozent auf 1.107,8 DKK.

