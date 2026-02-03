Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Studienergebnisse
|
03.02.2026 17:55:00
Novo Nordisk-Aktie dreht ins Minus: Fortschritte bei Kombitherapie gegen Adipositas erzielt
CagriSema habe in der Phase-3-Studie in Woche 68 bei allen getesteten Dosierungen sowohl eine stärkere Senkung des Blutzuckerspiegels als auch einen höheren Gewichtsverlust als Semaglutid erreicht. Semaglutid ist ein Medikament, das primär zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und zur Gewichtskontrolle eingesetzt wird.
"Die Ergebnisse bestärken uns in der Überzeugung, dass CagriSema die erste auf Amylin basierende Kombinationstherapie und eine vielversprechende Behandlungsoption für Menschen mit Typ-2-Diabetes sein könnte", sagte Martin Holst Lange, Forschungschef von Novo Nordisk, in einer Mitteilung.
Der Konzern hat im Dezember bei der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung von CagriSema zur Gewichtskontrolle beantragt und kündigte an, mit den Behörden Gespräche über das Zulassungsverfahren für CagriSema bei Typ-2-Diabetes aufzunehmen.
Die Aktie von Novo Nordisk hat am Montag an der Börse in Dänemark 0,95 Prozent fester bei 373,05 DKK geschlossen. Am Dienstag geht es nach anfänglichen Gewinnen letztlich um 1,41 Prozent abwärts auf 367,80 DKK.
DOW JONES
