Novo Nordisk-Aktie etwas fester: Eli Lilly punktet mit Retatrutide im Diät-Wettrüsten

Eli Lilly meldet neue Erfolge für sein Abnehmmittel der nächsten Generation und rückt einen Zulassungsantrag näher, während Novo Nordisk um Anschluss kämpft.

Eli Lilly meldet weitere positive Phase 3 Daten zu Retatrutide

Zulassungsantrag bei der FDA ist für Anfang 2027 geplant

Novo Nordisk hinkt mit CagriSema im direkten Vergleich hinterher

Eli Lilly hat am Donnerstag weitere positive Phase 3 Ergebnisse zu seinem Abnehmmittel der nächsten Generation namens Retatrutide vorgelegt und kündigt an, den Zulassungsantrag im ersten Quartal 2027 bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einzureichen. Die Injektion wird wöchentlich verabreicht und scheint laut CNBC wirksamer zu sein als bereits erhältliche Spritzen und Tabletten. Der Wirkstoff wirkt gleich auf drei Hormonrezeptoren und soll den Führungsanspruch des Pharmakonzerns im Milliardenmarkt für Abnehmspritzen festigen, während der dänische Rivale Novo Nordisk mit den eigenen Nachfolgekandidaten ins Hintertreffen zu geraten droht.

Fünf positive Studien für Retatrutide

In der Studie TRIUMPH-3 verloren Erwachsene mit schwerer Adipositas und bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankung laut Pressemitteilung von Eli Lilly unter einer Dosis von 12 Milligramm nach 80 Wochen im Schnitt bis zu 22,6 Prozent ihres Körpergewichts, beziehungsweise rund 25 Kilogramm. Zusätzlich besserten sich Risikofaktoren wie Triglyceride, Blutdruck und Entzündungswerte. In einer zweiten Studie an Patienten mit Adipositas und Typ 2 Diabetes lag der Gewichtsverlust bei durchschnittlich 20,8 Prozent. Nebenwirkungen wie Durchfall, Übelkeit und Verstopfung blieben auf dem für die Wirkstoffklasse üblichen Niveau. Damit liegen inzwischen fünf positive Spätphasenstudien zu Retatrutide vor, und Eli Lilly stuft den Wirkstoff als nächste tragende Säule seines Abnehmportfolios ein, neben der Spritze Zepbound (Wirkstoff: Tirzepatid) und der neu eingeführten Tablette Foundayo (Wirkstoff: Orforglipron).

Novo Nordisks Antwort fällt bislang schwächer aus

Novo Nordisk kämpft dagegen seit Monaten mit einem Rückstand. In einer direkten Vergleichsstudie gegen Eli Lillys Wirkstoff Tirzepatid verfehlte der Kombiwirkstoff CagriSema sein Ziel. JPMorgan-Analyst Chris Schott urteilte im Februar 2026, das Ergebnis mache es für CagriSema schwer, Marktanteile von Lilly zurückzugewinnen, und bestätige Zepbound als klaren Marktführer. Novo hat CagriSema dennoch bereits zur Zulassung eingereicht, eine Entscheidung der FDA steht noch aus. Parallel treibt der Konzern mit Amycretin, das an GLP-1- und Amylinrezeptoren andockt, ein weiteres Hoffnungsprojekt durch die Phase 3.

Zwei Konzerne, ein Milliardenmarkt

Reuters berichtete Ende 2025, dass Analysten den weltweiten Markt für Abnehmmedikamente binnen zehn Jahren auf ein Volumen von rund 150 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz schätzen, angeführt von Novo Nordisk und Eli Lilly. Die Zepbound-Spritze gewinnt dabei gegenüber Wegovy kontinuierlich Marktanteile. Für Anleger bleibt die Bewertung der Eli Lilly-Aktie und der Novo Nordisk-Aktie damit eng an die nächsten Studienergebnisse gekoppelt.

Am Donnerstag legte die Eli Lilly-Aktie an der NYSE nach den positiven Neuigkeiten zu Retatrutide letztlich um 1,97 Prozent auf 1.185,87 US-Dollar zu. Im Handel am Freitag gewinnt sie zeitweise 1,25 Prozent auf 1.200,73 US-Dollar. Die Novo Nordisk-Aktie gewann im Freitagshandel an der dänischen Börse letztlich 0,09 Prozent auf 320,60 DKK.

Novo Nordisk beantragt einstweilige Verfügung gegen Eli Lilly

Der Streit zwischen Novo Nordisk und Eli Lilly um die Werbung für Abnehm-Medikamente eskaliert weiter. Wie die dänische Novo Nordisk mitteilte, hat sie vor einem US-Gericht eine einstweilige Verfügung beantragt, um den US-Rivalen von der Werbung für seine Abnehm-Medikamente abzuhalten. Vor einigen Tagen hatte Novo Nordisk Eli Lilly wegen irreführender Werbung verklagt.

Laut dem Antrag soll Eli Lilly von der Werbung für seine GLP-1-Medikamente absehen, solange der Rechtsstreit dauert. Ein Sprecher von Eli Lilly reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme. Diese Woche hatte ein Unternehmenssprecher die Nutzung von Studienergebnissen in seinen Werbekampagnen verteidigt.

Am Dienstag warf Novo Eli Lilly vor, veraltete Studien zu verwenden, um seine GLP-1-Markenmedikamente Mounjaro und Zepbound damit zu bewerben, dass sie Verbrauchern helfen würden, im Durchschnitt deutlich mehr Gewicht zu verlieren als Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk.

Der nächste konkrete Prüfstein ist die ausstehende FDA-Entscheidung zu CagriSema, gefolgt vom geplanten Zulassungsantrag für Retatrutide im ersten Quartal 2027. Bis dahin dürfte jede neue Studienlesung aus beiden Lagern die Kurse beider Werte kurzfristig bewegen.

Carolin Ludwig, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von Dow Jones Newswires

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