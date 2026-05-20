Novo Nordisk-Aktie fester: Weg von Adipositas? Strategische Pipeline-Expansion steuert auf Milliardenmarkt zu

Novo Nordisk hat neue Daten vorgelegt, wonach Semaglutid nicht nur im Adipositasmarkt, sondern auch bei Erkrankungen der Leber eine zentrale Rolle einnehmen könnte.

• Semaglutid rückt als potenzieller Gamechanger in der Behandlung von MASH in den Fokus• Studien belegen sowohl Wirksamkeit als auch ein günstiges Sicherheitsprofil• Pipeline-Erweiterung für Novo Nordisk

Bei der metabolischen Fettlebererkrankung mit Entzündung - medizinisch als Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis (MASH) bezeichnet - handelt es sich laut Novo Nordisk um "eine fortschreitende und potenziell tödliche Lebererkrankung, die schätzungsweise 250 Millionen Menschen weltweit betrifft, jedoch weitgehend unerkannt, undiagnostiziert und unbehandelt bleibt". Neue Daten des dänischen Pharmakonzerns zeigen jedoch, dass der GLP-1-Rezeptoragonist Semaglutid, der im Diabetes-Medikament Ozempic und dem Abnehmmittel Wegovy zum Einsatz kommt, auch Leberentzündung und Fibrose bei MASH-Patienten signifikant reduzieren kann.

Sicherheit trifft auf therapeutische Wirksamkeit

Im Zentrum der neuen Daten, die Novo Nordisk per Pressemitteilung im Vorfeld des EASL Congress 2026 in Barcelona vorgestellt hat, steht das Phase-3-Programm "ESSENCE". Die Daten aus der Studie untermauern laut dem Pharmakonzern frühere Ergebnisse, wonach Semaglutid in der Dosierung von 2,4 mg sowohl Entzündungsprozesse als auch Fibrosegrade bei MASH-Patientinnen und -Patienten signifikant reduzieren kann. Zudem habe eine Analyse zur Lebersicherheit ein günstiges hepatisches Sicherheitsprofil bestätigt. "Semaglutid ist der einzige GLP-1-RA, dessen Fähigkeit, die Lebergesundheit bei Patienten mit MASH wiederherzustellen, klinisch belegt ist - einer Patientengruppe mit naturgemäß vulnerabler Leberfunktion, bei der die Behandlungssicherheit von höchster Bedeutung ist", schreibt Novo Nordisk dazu.

Für die klinische Praxis könnte dies eine potenzielle Erweiterung des therapeutischen Spielraums in einem bislang stark limitierten Behandlungsfeld bedeuten. Denn "trotz der erschreckenden Prävalenz und der überproportionalen Betroffenheit von Menschen mit Adipositas, Typ-2-Diabetes und metabolischem Syndrom gab es bis vor Kurzem keine zugelassenen pharmakologischen Behandlungen", heißt es in der Pressemitteilung.

Strategische Bedeutung für Novo Nordisk und den GLP-1-Markt

Für Novo Nordisk fügt sich die neue Datenlage in eine klare strategische Expansion ein: weg von einer reinen Adipositas- und Diabetes-Pipeline hin zu einer breiter gefassten metabolischen Plattformmedizin. Das Unternehmen positioniert Semaglutid zunehmend als Wirkstoff, der nicht nur Gewicht reduziert, sondern auch Organpathologien adressiert.

Analysten der Branche sehen in dieser Entwicklung einen doppelten Hebel: medizinisch durch die Erweiterung des Indikationsspektrums, wirtschaftlich durch eine potenzielle Skalierung in einen bislang unzureichend adressierten Milliardenmarkt.

Nach zwischenzeitlichen Verlusten kann die Novo Nordisk-Aktie davon doch noch profitieren: An der dänischen Börse ging es für das Papier zur Wochenmitte um 0,31 Prozent auf 288,40 DKK aufwärts.

Carolin Ludwig, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at