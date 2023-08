Novo Nordisk-Aktie gibt nichtsdestotrotz ab: Novo Nordisk verzeichnet starkes Wachstum

Das Unternehmen teilte mit, dass es in den USA weiterhin einige niedrigere Starterdosen von Wegovy zurückhalten wird, um die Versorgung der derzeitigen Patienten zu sichern, während Kapazitätsbeschränkungen an einigen Produktionsstandorten zu anhaltenden Arzneimittelengpässen bei einer Reihe von Produkten und in verschiedenen Regionen führen werden. Als Reaktion darauf investiert Novo Nordisk in interne und externe Kapazitäten, um die Versorgung sowohl kurz- als auch langfristig zu verbessern, so das Unternehmen.

Der Nettogewinn im Quartal stieg von 13,32 Milliarden auf 19,43 Milliarden dänische Kronen, umgerechnet 2,6 Milliarden Euro, und blieb damit hinter den Prognosen der von FactSet befragten Analysten von 20,63 Milliarden Kronen zurück. Der Umsatz stieg um 32 Prozent auf 54,3 Milliarden Kronen, was auf die Verkäufe von Ozempic und Wegovy zurückzuführen ist. Ozempic wurde zur Behandlung von Diabetes entwickelt, wird aber von Patienten auch zur Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt.

Das Unternehmen erwartet nun für 2023 ein Umsatzwachstum von 27 bis 33 Prozent statt 24 bis 30 Prozent. Das Betriebsergebnis soll um 31 bis 37 Prozent statt nur um 28 bis 34 Prozent zulegen.

In Kopenhagen sinkt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 1,85 Prozent auf 1.240,00 DKK.

FRANKFURT (Dow Jones)