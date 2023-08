Novo Nordisk-Aktie: Gute Nachrichten waren bereits eingepreist

Die Aktie des dänischen Unternehmens Novo Nordisk fällt um 2,7 %, nachdem es zum zweiten Mal seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hat, da sich sein Medikament zur Gewichtsreduktion Wegovy in den USA als sehr beliebt erweist, obwohl das Unternehmen vor Lieferengpässen warnt, da es versucht, die Produktion hochzufahren. Das Unternehmen erklärte, dass es nun ein Wachstum des Betriebsergebnisses von 31% bis 37% anstrebt, wobei der Umsatz um 28% bis 34% steigen soll. Damit wurde das bisherige Ziel einer Gewinnsteigerung von 24 % bis 30 % angehoben.



Die Lieferungen von Wegovy sind seit der Markteinführung in den USA begrenzt, so dass Novo Nordisk sicherstellen kann, dass Patienten, die das Medikament bereits einnehmen, weiterhin Zugang haben. Auch die Lieferungen des anderen Erfolgsmedikaments Ozempic sind von Lieferengpässen betroffen.



Die Aktie hat heute zu kämpfen, weil sowohl Umsatz als auch Gewinn im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und viele der guten Nachrichten, einschließlich der verbesserten Aussichten und des Fortschritts bei Wegovy, bereits vor den Ergebnissen eingepreist waren.

Falls sich der Rücksetzer sich fortsetzt, könnte dieser zu einem Test des bisherigen Allzeithochs bei 173 $ führen. Broker sind außerdem der Meinung, dass Novo Nordisk durch den Kurssprung teuer geworden ist, da der Kurs nun fast 7 % über dem durchschnittlichen Kursziel von 176 $ liegt.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



