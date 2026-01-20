Novo Nordisk-Aktie höher: Fokus auf Diabetes-Heilmittel mit Aspect Biosystems

Novo Nordisk investiert in das kanadische Biotechunternehmen Aspect Biosystems und stellt Geld für die Entwicklung von kurativen Medikamenten zur Behandlung von Diabetes zur Verfügung.

Die beiden Unternehmen erweitern damit ihre bestehende Partnerschaft.

Novo Nordisk und Aspect Biosystems hatten bereits 2023 eine Kooperation zur Entwicklung krankheitsmodifizierender Behandlungen für Diabetes und Adipositas vereinbart. Nun hat Aspect die Rechte an Engineering-Technologien von Novo Nordisk erworben und wird die Entwicklung, Herstellung sowie Vermarktung von Zelltherapien für Diabetes leiten, wie beide Unternehmen mitteilten.

Novo Nordisk bekommt die Option, seine Rolle in der späteren Entwicklungsphase und Vermarktung der potenziellen Medikamente auszubauen. Zudem hat das Unternehmen Anspruch auf Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen für künftige Produktverkäufe von Aspect.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, Zelltherapien in Richtung klinischer Entwicklung voranzutreiben und möglicherweise eine funktionale Heilung für Menschen mit Diabetes zu entwickeln, sagte Jacob Sten Petersen, Senior Vice President of Global Research bei Novo Nordisk..

Laut Vereinbarung werden die Kapazitäten von Novo Nordisk in den Bereichen Zelltherapieforschung, -entwicklung und -herstellung sowie das entsprechende Fachwissen aus den USA und Dänemark in die Plattform von Aspect integriert.

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Die Novo Nordisk-Aktie gewinnt im heimischen Handel zeitweise 1,97 Prozent auf 385 DKK.

DJG/DJN/sha/rio

DOW JONES