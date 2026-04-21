Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Studienerfolg bei Novo
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21.04.2026 17:38:00
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Experten rechnen nach Studienerfolg mit steigenden Erträge
Positive Studienergebnisse
Novo Nordisk hat mit seinem Wirkstoff Etavopivat positive Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie HIBISCUS vorgestellt. Der einmal täglich oral einzunehmende Pyruvatkinase-R-Aktivator wurde bei Erwachsenen und Jugendlichen mit Sichelzellanämie getestet und erreichte in der Studie beide primären Endpunkte.
Im Vergleich zu Placebo zeigte Etavopivat eine signifikante Reduktion der vaso-okklusiven Krisen um 27 Prozent. Zudem verlängerte sich die Zeit bis zur ersten Krise deutlich: Im Median lag sie bei 38,4 Wochen unter Etavopivat gegenüber 20,9 Wochen in der Placebogruppe. Auch bei der Hämoglobin-Reaktion erzielte der Wirkstoff bessere Werte - 48,7 Prozent der Patienten erreichten einen Anstieg von über 1 g/dl in Woche 24, verglichen mit 7,2 Prozent unter Placebo. Das entspricht einer adjustierten Differenz von 41,2 Prozent. Zusätzlich deuten explorative Analysen auf ein reduziertes Risiko für Bluttransfusionen hin.
Die 52-wöchige, randomisierte Doppelblindstudie umfasste 385 Teilnehmer ab 12 Jahren, die ihre Standardtherapie während der gesamten Studiendauer fortsetzen konnten. Laut Unternehmen zeigte sich Etavopivat insgesamt gut verträglich, mit einem Sicherheitsprofil, das frühere Untersuchungen bestätigt.
Die Sichelzellanämie ist eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung, von der weltweit rund 8 Millionen Menschen betroffen sind. Novo Nordisk sieht in Etavopivat das Potenzial für eine neuartige Therapieoption mit möglicherweise erstklassigem Charakter. Ein erster Zulassungsantrag ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, die vollständigen Studiendaten sollen im selben Jahr auf einer Fachkonferenz vorgestellt werden.
Analystenstimmen im Blick
Analysten reagierten verhalten positiv auf die neuesten Studienergebnisse. Das Analysehaus Jefferies bestätigt seine Einstufung für Novo Nordisk mit "Hold" und einem Kursziel von 270 dänischen Kronen. Analyst Michael Leuchten verweist in einer aktuellen Studie auf die positiven Resultate des Wirkstoffs Etavopivat. Auch wenn das Medikament für viele Investoren eher eine Nebenrolle spiele, sieht er dennoch ein mögliches globales Umsatzpotenzial von zunächst rund 1 Milliarde US-Dollar.
Die US-Bank JPMorgan hält an ihrer Bewertung "Neutral" für Novo Nordisk fest und bestätigt ein Kursziel von 250 dänischen Kronen. Analyst Richard Vosser wertet die positiven Ergebnisse der Phase-III-Studie mit Etavopivat zur Behandlung der Sichelzellkrankheit als Hinweis darauf, dass sich daraus ein zusätzlicher Wachstumstreiber im Segment seltener Erkrankungen entwickeln könnte.
Novo Nordisk-Aktie im Fokus
In den letzten zwölf Monaten hat die Novo Nordisk-Aktie an ihrer Heimatbörse rund 34 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn schlägt ein Minus von rund 21 Prozent zu Buche. Zum Wochenstart gaben die Anteilsscheine letztlich knapp ein Prozent nach und auch am Dienstag setzen sich die Verluste fort: Letztlich verloren die Papiere 4,19 Prozent auf 247,10 DKK.
Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
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