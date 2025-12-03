XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 11:30:40

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Konkurrenz wächst - doch neues Abnehmpräparat gibt Anlass zur Zuversicht

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Konkurrenz wächst - doch neues Abnehmpräparat gibt Anlass zur Zuversicht

Novo Nordisk kämpft mit intensivem Wettbewerbsdruck im Markt für Abnehmmittel. Zuletzt gab es sowohl belastende als auch stützende Nachrichten für die Aktie.

• Novo Nordisk senkt Jahresprognosen deutlich auf 8-11% Umsatzwachstum und 4-7% Gewinnwachstum
• Alzheimer-Studienmisserfolg mit Semaglutid belastet Aktie, während neue Amycretin-Daten mit 14,5% Gewichtsverlust begeistern
• Intensiver Wettbewerb mit Eli Lilly und Preisdruck in USA zwingen zu strategischen Anpassungen

Prognosekürzung schockt Anleger

Novo Nordisk hat Anfang November bei der Vorlage seiner Quartalsergebnisse für das dritte Quartal die Jahresprognosen erneut drastisch reduziert. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet der dänische Pharmariese nun mit einem Umsatzwachstum von nur noch 8 bis 11 Prozent statt der zuvor angestrebten 14 Prozent. Beim bereinigten operativen Gewinn wurde die Prognose auf magere 4 bis 7 Prozent gesenkt - ein deutlicher Rückgang gegenüber den ursprünglich anvisierten 10 Prozent (währungsbereinigt). Die Investitionspläne wurden ebenfalls von 65 auf 60 Milliarden dänische Kronen zurückgefahren.

Trotz der Zielkürzungen zeigt die Neunmonatsperformance noch solide Zahlen: Der Konzern verzeichnete ein Umsatzplus von 12 Prozent auf knapp 230 Milliarden dänische Kronen (etwa 7,5 Milliarden Euro). Der operative Gewinn stieg im gleichen Zeitraum um 5 Prozent auf fast 96 Milliarden Kronen.

Wettbewerbsdruck zwingt zu Preisanpassungen

Ein Hauptgrund für die Prognosesenkung ist der intensive Wettbewerbsdruck. Novo Nordisk verliert kontinuierlich Patienten an günstigere Nachahmerpräparate amerikanischer Apotheken, die sogenannten Compounder. Obwohl die US-Arzneimittelbehörde FDA den Medikamentenmangel für beendet erklärte, erhielten diese Compounder einen Aufschub, was den Druck auf Novo Nordisk weiter erhöht.

Im harten Konkurrenzkampf mit US-Rivale Eli Lilly um den boomenden Adipositas-Markt sah sich Novo Nordisk gezwungen, die Preise für Schlüsselpräparate wie Wegovy und Ozempic in den USA anzupassen. Diese strategische Entscheidung dürfte kurzfristig zwar den Absatz stabilisieren, könnte mittelfristig jedoch die Margen belasten. Das Management hofft, das verlorene Geschäft ab der zweiten Jahreshälfte 2025 schrittweise zurückzugewinnen.

Alzheimer-Studienmisserfolg belastet Aktie

Einen herben Rückschlag musste Novo Nordisk bei seinen Alzheimer-Forschungsbemühungen hinnehmen. Zwei klinische Studien mit dem Wirkstoff Semaglutide - dem Hauptbestandteil der Erfolgsmedikamente Ozempic und Wegovy - zur Alzheimer-Behandlung scheiterten. Die oral verabreichte Substanz konnte das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit nicht signifikant verlangsamen im Vergleich zu einem Placebo.

Der Konzern wird die Studien nicht fortsetzen. Dieser Fehlschlag reiht sich in eine Serie kürzlicher Pipeline-Rückschläge ein.

Amycretin als neuer Hoffnungsträger

Inmitten der Herausforderungen präsentierte Novo Nordisk einen bedeutenden Lichtblick: positive Studiendaten zum Wirkstoff Amycretin, dem neuen Hoffnungsträger des Unternehmens. Der Wirkstoff erzielte in klinischen Untersuchungen einen beeindruckenden Gewichtsverlust von bis zu 14,5 Prozent bei den Probanden und verbesserte zudem die Blutzuckerwerte deutlich. Diese vielversprechenden Ergebnisse eröffnen den Weg zu Phase-3-Studien und könnten mittelfristig für eine Produkterweiterung im lukrativen Markt für Gewichtsmanagement sorgen.

Novo Nordisk-Aktie: Analysten sehen Kaufchancen trotz Turbulenzen

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleiben viele Analysten grundsätzlich optimistisch. JPMorgan-Analyst Richard Vosser bewertete die Prognosekürzungen als am Markt bereits weitgehend eingepreist und attestierte dem Unternehmen sogar bessere Quartalsergebnisse als erwartet. Insbesondere der Ozempic-Absatz überraschte positiv und konnte Schwächen bei Wegovy ausgleichen.

Zur Wochenmitte geht es für die Novo Nordisk-Aktie zeitweise um 0,05 Prozent aufwärts auf 307,20 Dänische Kronen. Seit Jahresbeginn haben die Papiere des dänischen Pharmariesen etwa 50 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

01.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.12.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
28.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
