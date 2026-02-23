Eli Lilly Aktie

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

Analyst wirft Handtuch 23.02.2026 21:28:39

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Kräftige Abstufung durch Deutsche Bank Research

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Kräftige Abstufung durch Deutsche Bank Research

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema von 400 auf 275 dänischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Die Novo Nordisk-Aktien wurden gleichzeitig von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Ich werfe das Handtuch", schrieb Emmanuel Papadakis am Montagnachmittag. Ein Jahr mit nahezu zweistelligem Umsatzrückgang auszusitzen wäre vielleicht gerade noch akzeptabel gewesen, wenn man meine, eine positive Dynamik für die nahe Zukunft zu erkennen, so der Experte. Das Scheitern in der REDIFINE-4-Studie im direkten Vergleich gegen das Abnehmmittel von Eli Lilly habe jedoch eine riesige Kerbe in diese These geschlagen und sein Optimismus für Cagrisema habe sich als Trugschluss erwiesen. Dass Cagrisema Eli Lillys Zepbound nicht unterlegen sein sollte, wäre das absolute Minimum gewesen. Nun bleibe nur noch der starke Marktstart von Wegovy in Pillenform als positives Argument - zu wenig, um die Sorge vor einer drohenden Patentklippe zu umschiffen, so Papadakis.

/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:19 / GMT

FRANKFURT (dpa-AFX)

