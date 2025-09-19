Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stabiler Kurs nach jüngstem Aufwärtstrend

Die Papiere von Novo Nordisk zeigen sich nach dem jüngsten Kurssprung weitgehend stabil. Neue Studiendaten zu Ozempic sichern dem dänischen Pharmakonzern Rückenwind.

• Starke Studiendaten: Ozempic überzeugt in der REACH-Studie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen• Wachstumstreiber Wegovy: Orale Formulierung könnte zusätzliche Marktanteile erschließen• Analysten zuversichtlich für Novo Nordisk-Aktie

Stabiler Kurs nach jüngstem Aufwärtstrend

Die Aktie von Novo Nordisk notiert nach einem deutlichen Kurssprung zuletzt auf einem weitgehend stabilen Niveau. So geht es zum Wochenschluss in Dänemark zeitweise leicht um 0,31 Prozent hoch auf 393,70 Kronen.

Getrieben wurde die positive Entwicklung am Vortag durch die Veröffentlichung neuer Daten zur Wirksamkeit des Diabetes-Medikaments Ozempic. In der REACH-Studie zeigte das Präparat nicht nur eine starke Blutzuckerkontrolle, sondern senkte auch das Risiko schwerer Herz-Kreislauf-Ereignisse signifikant.

Wegovy bleibt zentraler Wachstumsmotor

Neben Ozempic setzt Novo Nordisk verstärkt auf sein Mittel Wegovy, das zur Behandlung von Adipositas eingesetzt wird. Besonders die Entwicklungen rund um eine orale Darreichungsform sorgen für hohe Erwartungen an die Absatzpotenziale. Marktbeobachter gehen davon aus, dass Novo Nordisk mit diesem Produkt in einem milliardenschweren Segment langfristig eine Schlüsselrolle einnehmen wird.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz eines intensiven Wettbewerbs mit US-Konkurrent Eli Lilly zeigen sich Analysten optimistisch. Während einige ihre Einschätzungen unverändert beließen, halten andere Banken an klaren Kaufempfehlungen und ambitionierten Kurszielen fest. Für Anleger bedeutet dies: Die Stabilität der Aktie könnte den Boden für die nächste Aufwärtsbewegung bilden.

Redaktion finanzen.at