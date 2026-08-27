Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Kursziel gesenkt
|
27.08.2026 10:13:00
Novo Nordisk-Aktie im Minus: China prüft Abnehmpillen-Antrag - Deutsche Bank mit 'Sell'
Wegovy ist ein GLP-1-Medikament, das ein natürliches Hormon im menschlichen Körper nachahmt, um den Appetit zu kontrollieren und den Blutzuckerspiegel zu senken.
Das Medikament ist im Januar in den USA auf den Markt gekommen. Es habe dort ein kumuliertes Verschreibungsvolumen von mehr als 5 Millionen erzielt, hieß es weiter.
Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 265 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die zu Anfang des Monats veröffentlichten Zahlen des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Nach Gesprächen mit Investoren verbleibe unter dem Strich, dass die nachrichtliche Unsicherheit nach wie vor groß sei. Am 21. September stehe zudem ein wichtiger Kapitalmarkttag der Dänen auf der Agenda.
Die Novo Nordisk-Aktie verliert am Donnerstag an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 1,97 Prozent auf 298,95 DKK.
/rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET
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