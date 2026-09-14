Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|Namensänderung
|
14.09.2026 13:23:42
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Konzern ändert Namen in Novo
Doustdar hatte im August letzten Jahres die Führung übernommen und war mit dem Plan angetreten, ein Unternehmen umzukrempeln, das die Führung in dem von ihm einst als Pionier erschlossenen Markt für Adipositas-Medikamente an Lilly verloren hatte. Seit seinem Amtsantritt hat er einen Kostensparplan umgesetzt, der den Abbau von 9.000 Arbeitsplätzen umfasste, und eine Pillenversion des beliebten Medikaments Wegovy auf den Markt gebracht, womit Novo seinen US-Rivalen auf dem Markt für orale Adipositas-Medikamente überholte.
Das Unternehmen teilte am Montag mit, dass die Umbenennung den Beginn seines nächsten Kapitels markiere. Die neue Unternehmensidentität mit dem einfachen Namen Novo ziele darauf ab, das Unternehmen erkennbarer zu machen und den Kontakt zu den Menschen konsistenter zu gestalten. Das heutige Novo Nordisk ist das Ergebnis einer Fusion zweier dänischer Firmen im Jahr 1989, deren Wurzeln bis zu den Anfängen der Insulinproduktion in Skandinavien in den 1920er Jahren zurückreichen - dem Nordisk Insulinlaboratorium und dem Novo Terapeutisk Laboratorium.
Novo Nordisk bleibt juristischer Firmenname
Das Unternehmen erklärte, es werde Novo - lateinisch für "neu" - künftig als Namen im Tagesgeschäft verwenden, Novo Nordisk aber weltweit als juristischen Firmennamen beibehalten. Zudem wurde das Logo aufgefrischt, um die neue Marke widerzuspiegeln, wobei der Apis-Stier aus dem alten Ägypten als Bildmotiv erhalten blieb.
Novo kündigte an, künftig die Wettbewerbsfähigkeit in seiner Unternehmenskultur stärker in den Vordergrund zu rücken. Man fügte hinzu, dass neue Verhaltens- und Arbeitsweisen erforderlich seien, um in einem schnelleren, wettbewerbsintensiveren und zunehmend verbrauchergesteuerten Markt führend zu sein.
Einige Analysten weisen darauf hin, dass der Markt für Adipositas-Medikamente - insbesondere das Pillensegment - zunehmend eher Konsumgütern im Gesundheitsbereich ähnele als klassischen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Umbenennung und der Kulturwandel seien Teil der Neuerungen, die Novo einführen wolle, um seine Geschäftsziele zu erreichen.
Update zur Unternehmensstrategie am 21. September
Das Unternehmen hat für den 21. September eine Veranstaltung mit Investoren angesetzt, bei der voraussichtlich ein Update zur neuen Unternehmensstrategie präsentiert wird.
Novo hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, dass man von der starken Dynamik der Wegovy-Pille profitiere - mit mehr als 5 Millionen Verschreibungen seit der Markteinführung im Januar - und hatte infolgedessen die Jahresprognose für Umsatz und Betriebsgewinn angehoben.
Allerdings wuchs bei einigen Investoren zuletzt die Sorge um die Medikamenten-Pipeline des Unternehmens, nachdem es enttäuschende Daten für das Adipositas- und Diabetes-Medikament der nächsten Generation, Cagrisema, sowie für ein experimentelles Herz-Kreislauf-Medikament gegeben hatte.
In Dänemark zeigt sich die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 2,13 Prozent im Plus bei 282,35 DKK.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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