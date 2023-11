Novo Nordisk-Aktie im Plus: Novo Nordisk erweitert Produktionskapazitäten in Frankreich

Der Pharmakonzern Novo Nordisk investiert mehr als 16 Milliarden dänische Kronen (rund 2,1 Milliarden Euro) in seinen Produktionsstandort in Frankreich, um der steigenden Nachfrage nach seinen Blockbuster-Medikamenten gegen Fettleibigkeit und Diabetes gerecht zu werden.

Die Erweiterung des Werks in Chartres, südwestlich von Paris, werde die Größe des Standorts mehr als verdoppeln wird und voraussichtlich mehr als 500 neue Arbeitsplätze schaffen, teilte der Hersteller des Adipositas-Medikaments Wegovy und des Diabetes-Medikaments Ozempic mit.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen zwischen 2026 und 2028 abgeschlossen sein. Der Standort wurde 1961 gegründet und beschäftigt nach Angaben von Novo Nordisk derzeit rund 1.600 Mitarbeiter.

Der Konzern hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, insgesamt umgerechnet mehr als 6 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten zu investieren.

An der NASDAQ Nordic in Kopenhagen steigt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise um 0,42 Prozent auf 712,30 Dänische Kronen an.

KOPENHAGEN (Dow Jones)