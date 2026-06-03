Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|Abnehmpille
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03.06.2026 17:22:00
Novo Nordisk-Aktie in Rot: Wegovy rollt in den Emiraten aus
Die Emirates Drug Establishment teilte diese Woche mit, dass sie die einmal täglich einzunehmende Tablette zugelassen habe, nachdem klinische Daten die Wirksamkeit des Medikaments bei der Unterstützung der Gewichtsreduktion und der langfristigen Gewichtserhaltung in Kombination mit einem gesunden Lebensstil gezeigt hätten, zusätzlich zu seiner Rolle bei der Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Risikopatienten.
"Bei zukünftigen Markteinführungen wird unser Ansatz von der lokalen Patientennachfrage, der Bereitschaft der Gesundheitsfachkräfte sowie der Stärke der Gesundheits- und Telemedizin-Infrastruktur bestimmt, die eine langfristige Adipositasversorgung unterstützen kann", sagte Emil Kongshoj Larsen, der Chef des internationalen Geschäfts bei Novo Nordisk.Die Novo Nordisk-Aktie verlor im Heimathandel am Mittwoch letztlich 2,11 Prozent auf 271,80 DKK.
DJG/DJN/rio/cbr
DOW JONES
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