Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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Sell 07.10.2026 12:19:40

Novo Nordisk-Aktie klettert dennoch: Analysten senken das Ziel

Novo Nordisk-Aktie klettert dennoch: Analysten senken das Ziel

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der Diabetes-Konferenz EASD von 245 auf 225 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.

Alles in allem bewertet Analyst Emmanuel Papadakis laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Ergebnisse der Konferenz als leicht negativen Faktor für den dänischen Diabetesspezialisten und passte sein Kursziel entsprechend an.

Die Novo Nordisk-Aktie notiert in Kopenhagen zeitweise 1,63 Prozent höher bei 249,55 DKK.

/ck/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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