Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Sell
|
07.10.2026 12:19:40
Novo Nordisk-Aktie klettert dennoch: Analysten senken das Ziel
Alles in allem bewertet Analyst Emmanuel Papadakis laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Ergebnisse der Konferenz als leicht negativen Faktor für den dänischen Diabetesspezialisten und passte sein Kursziel entsprechend an.
Die Novo Nordisk-Aktie notiert in Kopenhagen zeitweise 1,63 Prozent höher bei 249,55 DKK.
/ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
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