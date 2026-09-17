Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|Positive Nachrichten
|
17.09.2026 17:30:41
Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: Weg für Frehemgo-Zulassung in Europa wird frei
Der dänische Pharmakonzern teilte am Donnerstag mit, dass er die Markteinführung des Medikaments in den ersten europäischen Ländern im vierten Quartal erwartet. Auf breiterer Ebene in der Europäischen Union soll die Einführung Anfang nächsten Jahres beginnen.
Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur habe eine positive Stellungnahme zu dem Medikament für die Behandlung von Erwachsenen und Kindern abgegeben, so das Unternehmen. Das Medikament ist darauf ausgelegt, die Häufigkeit von Blutungsepisoden bei Hämophilie-A-Patienten zu verhindern oder zu verringern. Es liegt nun an der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU, über die Zulassung des Produkts zu entscheiden.
Novo hat das Medikament im September vergangenen Jahres nach eigenen Angaben zudem zur Prüfung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht.
Die Novo Nordisk-Aktie notierte in Dänemark letztlich 2,48 Prozent höher bei 279,35 DKK.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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Bildquelle: Novo Nordisk,JHVEPhoto / Shutterstock.com
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