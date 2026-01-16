Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|Abnehmmedikament
|
16.01.2026 15:37:00
Novo-Nordisk-Aktie legt zu: Britische MHRA erlaubt höhere Wegovy-Dosis
Semaglutid, das unter den Markennamen Wegovy und Ozempic vertrieben wird, hat Novo Nordisk geholfen, sich auf dem Markt für Gewichtsreduktion zu etablieren. Ozempic kam 2017 nach seiner Zulassung zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zuerst auf den Markt, im Jahr 2021 folgte Wegovy zur chronischen Gewichtskontrolle. Trotz dieses Pionier-Vorteils hat Tirzepatid von Eli Lilly signifikante Marktanteile gewonnen, was Novo Nordisk dazu zwingt, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Ein Schritt in diese Richtung war die Einführung einer oralen Version (Tablette) der Abnehmtherapie. Die Wegovy-Pille wurde in den USA am 5. Januar eingeführt; eine endgültige Entscheidung über die Zulassung in Großbritannien wird bis Ende des Jahres erwartet.
Die Analysten von Berenberg rechnen damit, dass die Tablette in diesem Jahr rund 1 Milliarde Dollar einbringen wird. Höher als erwartet ausfallende Umsätze könnten Hindernisse wie Preissenkungen in den USA und auslaufende Patente ausgleichen, so die Analysten.
Die Aktien des dänischen Pharmakonzerns steigen in Kopenhagen zeitweise um 4,79 Prozent auf 382,70 dänische Kronen. Die Papiere von Konkurrent Eli Lilly hingegen geben im Freitagshandel stellenweise um 0,13 Prozent auf 1.031,61 US-Dollar nach.
DJG/DJN/sha/cln
Von Mackenzie Tatananni
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: